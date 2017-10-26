Азербайджан отказался подчиниться окончательному вердикту ЕСПЧ: Комитет министров Совета Европы требует объяснений

Комитет министров Совета Европы официально обратился к Азербайджану, требуя объяснений по поводу отказа Азербайджана подчиниться окончательному вердикту ЕСПЧ по делу оппозиционера Ильгара Мамедова. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Совета Европы.

Комитет министров Совета Европы напомнил, что, согласно конвенции по правам человека, Комитет министров Совета Европы контролирует исполнение решений по окончательному вердикту ЕСПЧ.

Комитет министров Совета Европы напомнил, что, своим решением ЕСПЧ посчитал, что арестом Мамедова Азербайджан нарушил ряд положений конвенции по правам человека, и ЕСПЧ решил, что действия властей были направлены на то, чтобы заставить Мамедова замолчать и наказать его за критику властей.

Комитет министров Совета Европы напомнил, что страны-ответчики по искам, представленным в ЕСПЧ, должны подчиниться его решениям, предприняв все шаги по отмене неправомерных действий. Азербайджан обязался освободить Мамедова, однако он еще находится в заключении.

Комитет министров Совета Европы резюмирует, что, не освободив Мамедова, Азербайджан отказался подчиниться окончательному вердикту ЕСПЧ , следовательно, ЕСПЧ официально обратился к Азербайджану, указав, что на встрече 5-го декабря они обратятся в суд с вопросом о невыполнении Азербайджаном своих обязательств. Комитет министров Совета Европы потребовал отАзербайджана до 29-го ноября представить свою позицию по данному вопросу.