Гайк Котанджян оценил деятельность Национального исследовательского университета обороны МО Армении как плодотворную

Начальник НИУО МО Гайк Котанджян в кратком приветственном слове на заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО (НИУО), представил основные достижения университета со времени его основания, коснулся также планов на будущее. Как передает «Арменпресс», президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня принял участие в заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО (НИУО). Программа началась с экспериментального ведомственного курса переподготовки на тему "Стратегические ориентиры реформ оборонной системы РА". Программа, которая на данном учебном этапе выполняется для высшего и главного состава старшей офицерской и специальной гражданской службы, стартовала с лекции Президента Сержа Саргсяна. В заседании приняли участие Министр обороны, высший руководящий состав МО и Вооружённых сил, учёные-аналитики НИУО. Президент Республики ответил также на интересовавшие участников встречи вопросы, которые касались приоритетов внешней политики Армении, региональных вызовов, сотрудничества Армения-Диаспора. В начале заседания начальник НИУО МО Гайк Котанджян в кратком приветственном слове представил основные достижения университета со времени его основания, коснулся также планов на будущее.

Гайк Котанджян: “Нация-Армия”. Старт образовательной деятельности НИУО. Основные достижения университета

Доклад Начальника Национального исследовательского университета обороны МО РА, доктора политических наук, профессора, генерал-лейтенанта Гайка Котанджяна на торжественном заседании в ознаменование старта образовательской деятельности НИУО МО РА при участии Президента РА, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Сержа Саргсяна, Министра обороны РА Вигена Саргсяна, высшего руководящего состава МО РА и Вооруженных сил, ученых-аналитиков НИУО.

Многоуважаемый господин Президент,

Уважаемый господин Министр,

Господа генералы, офицеры и служащие специальной гражданской службы,

Уважаемые гости

28 января 2016 г. в этом зале состоялось торжественное открытие Национального исследовательского университета обороны Министерства обороны под главенством Президента республики. На открытии присутствовали представители руководства Министерства обороны и Вооруженных сил, наши американские и российские консультанты, послы. В то время функционировал только научно-исследовательский компонент университета в лице Института национальных стратегических исследований. Сегодня дается торжественный старт образовательного компонента Университета.

Это важное для безопасностной политологии республики событие стало возможным благодаря бывшему Министру Обороны, действующему Президенту господину Саргсяну, при покровительстве которого в 2003—2004 годах было разработано и поэтапно осуществляется становление данного инструментария государственной “умной силы” Армении.

Период, прошедший со дня открытия университета, можно оценить как плодотворный.

Еще более укрепились и в плане охвата сфер расширились наши связи с главными центрами превосходства, в первую очередь—Национальным университетом обороны и Гарвардским университетом США, Московским государственным институтом международных отношений МИД РФ. Это сотрудничество проявилось как в форме их методологической поддержки, так и разносрочных стажировок наших молодых ученых.

Результатом этого сотрудничества стали разработка и апробация двух краеугольных документов системы управления киберресурсами Армении. Первым из них является проект Национальной стратегии кибербезопасности, официально представленный военно-политическому руководству РА.

Другой документ — проект национальной системы управления киберресурсами Армении. В нем предлагается формирование межведомственного консультативного органа—Совета руководителей по информационно-коммуникационным технологиям, или ИТ-директоров. Предусматривается включение в состав Совета профильных заместителей руководителей ведомств и наиболее авторитетных представителей частного сектора данной сферы. В условиях высокой вероятности возобновления войны против Армении и Арцаха первичной задачей является официальное назначение Министерства обороны РА головным ведомством в системе межведомственного управления информационно-коммуникационными технологиями и киберресурсами с возложением функций председателя Совета ИТ-руководителей на представителя Министерства обороны.

Следующий логический шаг в развитии нашего университета по данному направлению — создание Института стратегии управления национальными киберресурсами путем трансформации действующего Центра. Институт станет единственной возможной государственной платформой по сохранению в киберсфере сбалансированных отношений Армении со стратегическими союзником Россией и партнером США, а также развития плодотворного сотрудничества с главным государственным и частными центрами превосходства США.

В научно-исследовательской сфере особого внимания заслуживает разработка концепции ‘’Нация-армия’’. Важными продуктами являются также стратегические оценки динамики региональной безопасности и выработанные на их основе предложения, представляемые военно-политическому руководству Армении. В 22 аналитических записках с точки зрения безопасностных интересов Армении были исследованы те роли, которые на Южном Кавказе и прилегающих регионах играют США, Россия, Турция, Иран, Израиль, ОДКБ, ЕАЗС, НАТО, ЕС, Грузия и Азербайджан, а также курдский фактор и Сирийский кризис. Особый интерес представляет предложение относительно использования космических средств дистанционного наблюдения в качестве инструментария политико-дипломатического сдерживания. Были опубликованы также коллективные монографии, содержащие анализ курдского фактора и региональной политики Ирана.

Образовательные функции НИУО осуществляет Национальный институт стратегического оборонного безопасностного образования. Его деятельность организована по западной модели: создание знаний и их перенос в аудиторию. В институте разработана программа “Стратегические ориентиры реформирования оборонной системы РА” для пилотных курсов ведомственной переподготовки. Программа создана на основе опубликованных в более чем двадцати номерах военно-научного журнала “Армянская армия” экспертно-аналитических материалов, охватывающих весь объем оборонных реформ, осуществляемых с учетом результатов стратегического пересмотра обороны. Часть из них составила опубликованное ИНСИ двухтомное научно-экспертное учебное пособие “Ориентиры реформирования оборонно-безопасностной системы РА”.

Планируется в 2018 году с учетом результатов данных курсов осуществить программу переподготовки в межведомственном формате, а также создать необходимую базу для формирования годичных магистерских программ в межведомственном формате.