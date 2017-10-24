Председатель Национального Собрания принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия

Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 24 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия Эдсона Мариньо Дуарте Монтейро, посетившего парламент в связи с завершением дипломатической миссии. Посол представил А.Баблояну проделанную им работу, шаги по углублению связей между Бразилией и Арменией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Эдсон Мариньо Дуарте Монтейро подчеркнул важность взаимодействия между законодательными органами, особенно деятельность групп дружбы в упрочении отношений двух стран.

Г-н Монтейро, пожелав мира армянскому народу, отметил, что в нагорно-карабахском конфликте Бразилия поддерживает сопредседателей МГ ОБСЕ, подтверждая свою приверженность мирному решению вопроса. По словам посла, споры между соседями должны решаться мирным путем.

Председатель НС высоко оценил вклад посла в развитие армяно-бразильских отношений. Отметив, что в этом году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Бразилией, А.Баблоян констатировал оживление связей особенно в последние годы.

Глава армянского парламента поблагодарил за признание Федеральным Сенатом Бразилии Геноцида армян, отметив, что бразильские партнеры в различных международных структурах всегда присоединялись к инициативам по признанию и осуждению преступления ХХ века.

А.Баблоян обратился также к проводимым в Армении реформам, процессу перехода к парламентской системе правления, в этом русле подчеркнув важность вопросов, касающихся защиты прав человека и обеспечения благосостояния народа.

Председатель НС пожелал успехов послу, выразив уверенность, что, покидая Армению, он останется верным другом нашей страны.