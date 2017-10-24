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Посольство Армении в Германии организовало мероприятие, посвященное 500-летию Реформации


По инициативе посольства Армении в Германии и муниципальных властей Потсдама, в рамках 500-летия Реформации, в церкви Св. Николая в Потсдаме 22-го октября состоялось мероприятие, посвященное 500-летию Реформации, на котором с исполнением духовной и светской музыки выступил хор «Гегард». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Концерт открыл зампредседателя совета по культурным мероприятиям земли Бранденбург Т. Янс. С приветствием выступили мэр Потсдама Ян Якобс и посол Армении в Германии Ашот Смбатян.

Присутствовали аккредитованные в Германии послы, представители армянской церкви, городских властей, армянской общины, пресса, гости.

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