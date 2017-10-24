Медики рассказали о состоянии Джигарханяна

Знаменитый актер театра и кино Армен Джигарханян продолжает оставаться в больнице, он чувствует себя хорошо. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в 57-й городской больнице.

"Чувствует себя хорошо, температура нормальная — 36,4 (градуса), состояние средней степени тяжести", — отметил собеседник агентства.

Джигарханян поступил в больницу 10 октября, его состояние оценивалось как средней тяжести.