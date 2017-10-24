Роль ООН на фоне растущих угроз остается важной, как никогда, но ее потенциал еще предстоит реализовать. Об этом говорится в распространенной в понедельник пресс-службой Белого дома прокламации президента Дональда Трампа по случаю дня всемирной организации.

"По мере того как мир сталкивается с ростом трансграничных угроз, включая распространение терроризма и массовых зверств по всему свету, угрозу голода и гуманитарных кризисов и распространение ядерных вооружений режимами-изгоями, которые угрожают другим самым разрушительным оружием, известным человечеству, мы призываем все страны-члены подтвердить свою приверженность обязательствам, записанным в Уставе ООН", - отметил Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Хотя для реализации полного потенциала ООН еще предстоит проделать большую работу, мы подтверждаем наше стремление добиваться ее целей для того, чтобы построить лучшее будущее для новых поколений", - резюмировал глава государства.