Глава Каталонии: закрывая глаза на проблему автономии, Евросоюз рискует опустошить себя

Евросоюз рискует оказаться "пустым каркасом", продолжая закрывать глаза на проблему Каталонии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник вечером глава автономии Карлес Пучдемон, подчеркнув, что, по его мнению, власти Испании в ходе каталонского кризиса "открыто попирают" Европейскую хартию прав человека.

"Наш дом - Европа. Но она очень плохо себя чувствует и рискует оказаться пустым каркасом", - заявил он, выступая на вечернем собрании в каталонском союзе промышленников и предпринимателей Cecot, сообщили в пресс-службе правительства автономии.

Как полагает Пучдемон, это опустошение и выхолащивание внутреннего содержания европейской идеи проявляется в игнорировании фактов нарушения, по его мнению, прав человека и ограничения демократических свобод в Каталонии. "Это в особенности видно, когда хартия основных прав открыто попирается страной - членом ЕС, а Европейский союз не способен возвысить голос", - сказал он.

Ранее в понедельник стало известно о планах Карлеса Пучдемона лично отправиться в Мадрид на заседание Сената Испании (верхняя палата парламента), чтобы изложить позицию Барселоны в споре с правительством королевства. Правительство Испании неоднократно приглашало Пучдемона выступить в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы обсудить ситуацию в регионе, но он до сих пор неизменно игнорировал такие призывы.

В субботу председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что приводит в действие 155 статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей Карлеса Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, власти королевства хотят проведения выборов в автономии в течение полугода. Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры в пятницу, 27 октября.