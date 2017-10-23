Задержана женщина, находящаяся в розыске за мошенничество
21 октября в 12:00 служащие Главного управления уголовного розыска и Масисского отдела Полиции Армении у дома номер 33 по улице Гетари в Ереване задержали Анну О., 1973 г.р., которая с 14 октября разыскивалась по обвинению по пункту 1 части 3 статьи 178 УК (мошенничество). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.
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