Встреча бизнесменов из России и Грузии проходит в Тбилиси

В Тбилиси стартовал бизнес-форум с участием российских и грузинских бизнесменов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент Sputnik Грузия c места событий.

Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Курганской области. Принимающая сторона — Ассоциация работодателей Грузии.

"Мы хотим развивать торговые отношения с Россией. Надо отметить, что Грузия не присоединялась к санкциям против России, мы свободно торгуем между собой. Россия наш крупнейший торговый партнер после Турции", — заявил вице-президент Ассоциации работодателей Грузии Зураб Агладзе на открытии бизнес-встречи.

Деловая миссия российских производителей в Грузии проходит с 23 по 25 октября. За это время компании примут участие в международном бизнес-форуме, посетят Ассоциацию работодателей Грузии и профильные компании.





