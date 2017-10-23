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Бывший замглавы МИД РФ Мешков назначен послом России во Франции


Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова послом России во Франции. Соответствующий указ от 23 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее 23 октября президент освободил Алексея Мешкова от должности замглавы МИД РФ и назначил на этот пост Александра Панкина.




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