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В результате ДТП на трассе Ехегнадзор-Агаракадзор погиб военнослужащий: выясняются обстоятельства инцидента


В гарнизонном следтсвенном управлении СК Армении расследуются обстоятельства гибели в ДТП 19-летнего военнослужащего. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, 23.10.2017, в районе 08:00, военнослужащий-призывник воинской части N МО Армении Геворг Самвелович Ханамирян, управляя а/м марки УАЗ, на участке «Грав» на трассе Ехегнадзор-Агаракадзор, не справился с управлением, выехал с проезжей части и машина скатилась в овраг, на глубину примерно  27 метров. Водитель Геворг Самвелович Ханамирян и пассажир Тигран Самвелович Саргсян с реавмами были доставлены в МЦ «Ехегнадзор», где в 12:00 была зарегистрирована биологическая смерть Ханамиряна.

У Тиграна Саргсяна был выявлен перелом кисти со смещением.

Во время указанного ДТП военнослужащий-призывник воинской части N МО Армении Геворг Самвелович Ханамирян находился в отпуске в связи со смертью деда. 23-го октября он должен был участвовать в его похоронах.

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