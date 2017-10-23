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Неизвестный напал с ножом на ведущую в офисе радиостанции "Эхо Москвы"


Вооруженный ножом мужчина ворвался в понедельник в офис радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате в Москве.

В результате нападения ранена ведущая Татьяна Фельгенгауэр, сообщается на сайте "Эха".

"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована", - говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о нападении на редакцию "Эхо Москвы". "Неизвестный ранил в шею журналистку. Его задержали и сейчас допрашивают. Мотивы преступления устанавливаются", - сказал источник.





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