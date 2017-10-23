20 октября в Доме народных собраний в Пекине состоялось второе заседание Президиума 19-го съезда КПК, на котором председательствовал Си Цзиньпин. Ответственный секретарь съезда Лю Юньшань дал разъяснения по предложенным спискам кандидатов в члены и кандидатов в кандидаты в члены ЦК КПК 19-го созыва, а также кандидатов в члены Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, передает Арменпресс.

На заседании было принято решение распространить среди всех делегаций съезда для обсуждения проекты постановлений по докладу ЦК КПК 18-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 18-го созыва и по поправкам к Уставу КПК. На заседании было принято решение передать делегатам для обсуждения предложенные списки кандидатов в члены и кандидатов в кандидаты в члены ЦК КПК 19-го созыва, а также кандидатов в члены Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. На заседании был принят порядок избрания съезда, который был обсужден всеми делегациями.

На заседании также был принят список контролеров по проведению голосования, который будет представлен на утверждение на съезде до начала официального избрания.