23 октября зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов принял прибывших из Мексики депутатов Бланку Маргариту Куату Домингес, Марию Кристину Тересу Гарсиа Браво, Карлоса Эрнандеса Мирона и сопровождающих их лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Во встрече участвовали руководитель парламентской группы дружбы Армения – Мексика К.Авагян и член группы Г.Меликян.

Э.Шармазанов, приветствуя гостей, отметил, что визит мексиканских депутатов примечателен тем, что в этом году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений Армении с Мексикой. Коснувшись двусторонних отношений, вице-спикер НС выразил уверенность, что работа сформированных в парламентах двух стран групп дружбы откроет новую страницу и поднимет на новый, еще более высокий уровень существующие отношения как в политической, так и в экономической и других сферах.

Вице-спикер НС выразил соболезнование в связи с бедствием – недавним землетрясением в Мексике, отметив, что армянский народ хорошо понимает боль мексиканского народа.

На встрече затронуты приоритеты внешней политики РА. Говоря о процессе признания Геноцида армян, Э.Шармазанов отметил: “Наша борьба – во имя справедливости и предупреждения геноцидов. Мы не считаем врагами какой-либо народ, в том числе также турецкий, но полагаем, что в первую очередь именно турецкому народу надо признать Геноцид армян и встать лицом к лицу со своей историей, так как политика отрицания и фальсификации могут породить новые гецоциды и бедствия”.

Г-н Шармазанов сообщил, что в будущем году исполняется 70-летие принятой ООН 9 декабря 1948 г. Конвенции о предупреждении и наказании преступления геноцида, посему Армения в этом контексте выступит с новыми инициативами.

Говоря о Нагорно-Карабахской проблеме, Э.Шармазанов обратился к двум принятым в 2011 г предыдущим парламентом Мексики резолюциям, отметив, что они носили не только антиармянский характер, но и прямо противоречили оценкам международного сообщества. “ООН выдала мандат решения проблемы сопредседательству Минской группы ОБСЕ. В международных структурах мы должны предпринимать шаги, не противоречащие оценкам международного сообщества. Это вопрос защиты прав человека, а не территориальный спор, - народ Арцаха имеет столько же прав на независимую жизнь, сколько и гражданин какого-либо субъекта бывшего СССР”, - подчеркнул вице-спикер НС.

Принцип реализации права наций на самоопределение защитили руководитель депутатской группы дружбы Мексика – Армения Бланка Маргарита Куата Домингес и член делегации Карлос Эрнандес Мирон.

Г-жа Домингес выразила уверенность, что их визит даст новый импульс развитию существующих между двумя странами отношений, для чего они, используя парламентскую платформу, готовы сделать все возможное. Гости заинтересовались переходом Армении к парламентской системе правления, рассмотрели РА как ворота к рынкам ЕАЭС и других соседних стран.