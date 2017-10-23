Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов принял прибывших из Мексики депутатов
23 октября зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов принял прибывших из Мексики депутатов Бланку Маргариту Куату Домингес, Марию Кристину Тересу Гарсиа Браво, Карлоса Эрнандеса Мирона и сопровождающих их лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
Во встрече участвовали руководитель парламентской группы дружбы Армения – Мексика К.Авагян и член группы Г.Меликян.
Э.Шармазанов, приветствуя гостей, отметил, что визит мексиканских депутатов примечателен тем, что в этом году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений Армении с Мексикой. Коснувшись двусторонних отношений, вице-спикер НС выразил уверенность, что работа сформированных в парламентах двух стран групп дружбы откроет новую страницу и поднимет на новый, еще более высокий уровень существующие отношения как в политической, так и в экономической и других сферах.
Вице-спикер НС выразил соболезнование в связи с бедствием – недавним землетрясением в Мексике, отметив, что армянский народ хорошо понимает боль мексиканского народа.
На встрече затронуты приоритеты внешней политики РА. Говоря о процессе признания Геноцида армян, Э.Шармазанов отметил: “Наша борьба – во имя справедливости и предупреждения геноцидов. Мы не считаем врагами какой-либо народ, в том числе также турецкий, но полагаем, что в первую очередь именно турецкому народу надо признать Геноцид армян и встать лицом к лицу со своей историей, так как политика отрицания и фальсификации могут породить новые гецоциды и бедствия”.
Г-н Шармазанов сообщил, что в будущем году исполняется 70-летие принятой ООН 9 декабря 1948 г. Конвенции о предупреждении и наказании преступления геноцида, посему Армения в этом контексте выступит с новыми инициативами.
Говоря о Нагорно-Карабахской проблеме, Э.Шармазанов обратился к двум принятым в 2011 г предыдущим парламентом Мексики резолюциям, отметив, что они носили не только антиармянский характер, но и прямо противоречили оценкам международного сообщества. “ООН выдала мандат решения проблемы сопредседательству Минской группы ОБСЕ. В международных структурах мы должны предпринимать шаги, не противоречащие оценкам международного сообщества. Это вопрос защиты прав человека, а не территориальный спор, - народ Арцаха имеет столько же прав на независимую жизнь, сколько и гражданин какого-либо субъекта бывшего СССР”, - подчеркнул вице-спикер НС.
Принцип реализации права наций на самоопределение защитили руководитель депутатской группы дружбы Мексика – Армения Бланка Маргарита Куата Домингес и член делегации Карлос Эрнандес Мирон.Г-жа Домингес выразила уверенность, что их визит даст новый импульс развитию существующих между двумя странами отношений, для чего они, используя парламентскую платформу, готовы сделать все возможное. Гости заинтересовались переходом Армении к парламентской системе правления, рассмотрели РА как ворота к рынкам ЕАЭС и других соседних стран.