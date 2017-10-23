США впервые за 26 лет приведут в боевую готовность бомбардировщики B-52

Военно-воздушные силы США впервые с 1991 года начинают приводить стратегические бомбардировщики B-52 в боевую готовность, сообщил генерал американских ВВС Дэвид Голдфейн.

"Это еще один шаг в обеспечении нашей боевой готовности", - приводит слова Голдфейна портал Defence One, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Голдфейн и другие высокопоставленные должностные лица обороны подчеркнули, что приказ о приведении в боевую готовность не поступал, но подготовка уже ведется в ожидании того, что он может поступить.