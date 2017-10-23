Руководители КПК уверены в успехе программы по искоренению нищеты в стране

Благодаря поддержке правительства 19 обедневших семей одной отдаленной деревни на северо-западе страны, среди членов которых есть недееспособные, будут избавлены от бедности к концу этого года, передает Арменпресс.

По словам делегата 19-го съезда КПК и главы деревенской партийной ячейки Чжу Юйго, около 177 семей--почти четверть населения деревни Цзэнцзипань в Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-Западный Китай/ уже были выведены из-за черты бедности благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру, а также финансовой поддержке животноводства и сельского хозяйства.

Проходящий съезд КПК еще раз подтвердил национальную задачу по искоренению нищеты в аграрных районах страны к 2020 году. По состоянию на конец прошлого года в Китае насчитывалось 43 млн человек обедневших слоев населения в сельской местности. В период с 2012 по 2016 гг. от бедности были избавлены 55 млн человек.

Несмотря на трудности, ряд делегатов из вышеуказанных районов выразили свою уверенность в достижении поставленной цели.

"Раньше в деревне были неровные дороги, отсутствовали источники питьевой воды, хозяйства страдали от частых засух, а жители были очень бедными. Сегодня тут новые дома, асфальтированные дороги, водопровод, общественные центры. В прошлом году среднедушевой доход местных жителей достиг 8200 юаней /1240 ам.долл./, поднявшись с отметки в 2400 юаней в 2010 году", - сказал Чжу Юйго.

"Последовательная политика государства в борьбе с нищетой воодушевляет. Около 500 тыс. человек в моем городе все еще находятся в бедственном положении", - рассказал делегат текущего съезда и секретарь парткомитета города Хуанган пров. Хубэй /Центральный Китай/ Лю Сюэжун, добавив, что по прогнозу в этом году число бедных в его городе сократится еще на 180 тыс. человек, и ключевую роль в этом будет играть финансовая поддержка.

По словам Лю Сюэжуна, на конец сентября 2017 года объем непогашенных кредитов, направленных на борьбу с нищетой, увеличился примерно на 40 проц. в годовом исчислении до 16,3 млрд. юаней. Специальное страхование помогло фермерам, выращивающим либо скот, либо чай, имбирь, и китайский ямс. "Искоренение нищеты являет собой жизненно важный шаг для достижения цели по осуществлению социалистической модернизации в стране. В Хуангане мы в этом просто уверены", - отметил Лю Сюэжун.

Как заявил вице-председатель правительства Тибетского автономного района /ТАР/ и делегат от ТАР Норбу Дондруп /Norbu Dondrup/, поступь в данном направлении не ослабевает и в ТАР, где люди уверены в том, что для построения современного, процветающего общества их регион не будет отставать в плане прилагаемых усилий по ликвидации нищеты.

По состоянию на конец 2016 года 442 тыс. человек от общего числа населения ТАР, а это около 3,2 млн человек, живут за чертой бедности. Правительство поможет крестьянам и пастухам развивать бизнес, дети из бедных семей будут получать высшее образование на стабильной основе и, не без помощи властей, смогут найти работу и начать свое дело, чтобы содержать свои семьи.

К вышесказанному присоединяется первый секретарь партийной ячейки деревни Лиминь, делегат из югозападной провинции Сычуань Ван Лянчэн, акцентировавший внимание на том, что низовые партийные организации должны стать сильней, чтобы действовать как главная, твердая опора в деле ликвидации нищеты.

"У нас есть уверенность и методы для того, чтобы вытянуть из бедности оставшееся число обедневших семей к 2020 году"- заявил делегат съезда, глава парткомитета округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ Ню Сюэсин, обобщая ситуацию по сокращению масштабов бедности в СУАР, где количество обедневших людей сократилось с 2,6 млн в 2013 году до 1,2 млн в 2016 году.