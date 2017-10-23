На трассе Агаракадзор-Гнишик произошло ДТП: водитель скончался

Около 08:29 часов 23-го октября поступил сигнал о том, что на дороге Агаракадзор-Гнишик произошло ДТП. Выяснилось, что автомобиль «УАЗ» с госномерами 34 UN 427 (за рулем находился 19-летний Геворк Х.) вылетел с проезжей части, врезался в строение и упал в овраг глубиной примерно 20 метров.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет и оперативная группа.

До приезда спасателей водитель и пассажир – Т.С, 1996 г.р., были доставлены в больницу, где водитель скончался, состояние пассажира врачи оценили как средней тяжести.

По информации СМИ, водитель был солдатом срочной службы.