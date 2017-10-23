Участие добровольцев в действиях ВС Армении будет регулироваться в рамках закона

Принцип регулирования добровольчества сегодня стал темой обсуждения на заседании Постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности.

Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Виген Саркисян отметил, что понятие добровольчества очень близко армянскому народу, свидетельством чего являются вся история армянского армейского строительства и опыт Апрельской войны 2016 года в зоне карабахского конфликта. По его словам, добровольческое движение обладает большим потенциалом и должно найти отражение в законодательстве на основе полноценного регулирования.

Как отметил Виген Саркисян, проектом уточняется, что на добровольной основе могут пройти подготовку в качестве резервистов граждане, которые не подлежат обязательному учету в резерве.

«Добровольчество не должно мешать исполнению конституционной обязанности. Если гражданин является военнообязанным, состоит на учете в резерве, он должен идти не на добровольческой основе, а руководствоваться данным ему военным комиссариатом заданием – явиться в указанное место, в указанный день и в указанное время», – сказал В.Саркисян.

Виген Саркисян подчеркнул, что подход Минобороны заключается в следующем: добровольчество заканчивается у дверей военного комиссариата, армия обязана указать место его службы, создать условия, гарантии и дать правовое регулирование.