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Благодаря программе «Свет армянским глазам» жители Ширака получат бесплатную офтальмологическую помощь


Уже второй год, как Ucom и Армянский офтальмологический проект (АОП) начали сотрудничество в рамках программы «Свет армянским глазам», которая с 2011 года осуществлялась совместно с Фондом Orange. В данный момент бесплатными офтальмологическими услугами смогут воспользоваться жители Ширака. Как передает «Арменпресс», в передвижном офтальмологическом госпитале в Артике проводятся углубленные исследования, лазерные вмешательства, операции, в школах области – санпросветработа и профосмотры.

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