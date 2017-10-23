Время в Ереване: 11:07:36,   23 Октябрь

По причине аварии прекращено газоснабжение в городе Дилижан


По причине аварии, которая произошла вследствие оползня, на газовой магистрали ведутся  ремонтные работы.

С  11:00 23-го октября прекращено газоснабжение в городе Дилижан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ЗАО «Газпром Армения», сроки восстановления газоснабжения в городе Дилижан будут названы после уточнения объемов повреждений газовой магистрали.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации