По причине аварии прекращено газоснабжение в городе Дилижан
По причине аварии, которая произошла вследствие оползня, на газовой магистрали ведутся ремонтные работы.
С 11:00 23-го октября прекращено газоснабжение в городе Дилижан.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ЗАО «Газпром Армения», сроки восстановления газоснабжения в городе Дилижан будут названы после уточнения объемов повреждений газовой магистрали.
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