По причине аварии прекращено газоснабжение в городе Дилижан

По причине аварии, которая произошла вследствие оползня, на газовой магистрали ведутся ремонтные работы.

С 11:00 23-го октября прекращено газоснабжение в городе Дилижан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ЗАО «Газпром Армения», сроки восстановления газоснабжения в городе Дилижан будут названы после уточнения объемов повреждений газовой магистрали.