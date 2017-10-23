Показать Армению миру со всем ее колоритом: Госкомитет по туризму Армении представляет планы на будущее

Госкомитет по туризму Армении разрабатывает планы на будущее, стратегию и программы, которые будут способствовать росту туризма. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

«Мы поставили перед собой задачу – улучшить статистику по туризму. На сегодня мы имеем детализированные статпоказатели, и будем работать в этом направлении. Думаю, до конца года или в начале января мы будем обладать более детальными данными», - сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

По ее словам, о туристическом продукте много говорят, однако многие памятники культуры все еще невостребованы. Среди целей Госкомитета по туризму Армении – создание интегрированного туристического продукта.

«Мы имеем около 25 000 памятников и более 960 общин. Сейчас мы разрабатываем концепции для крупных городов (Гюмри, Ванадзор) и самых известных памятников культуры (Гарни, Гегард, Звартноц, Арени)», - сказала Зейтунцян.

По ее словам, разработана стратегия правительства Армении

- «Армения – первая христианская страна», а сейчас могут быть разработаны маршруты.крайне важно сотрудничество с частным сектором.

Разрабатывается также программа «Русский след», совместно с директором Института туризма Робертом Минасяном, поскольку это была его идея.

«Очень скоро мы представим эту программу на российском рынке. В нее будут включены все те мета, где происходили исторические события, связанные с русскими: церкви, где сохранились подобные материалы, например, архивные рукописи Сев-берда в Гюмри. Первое дерево в Александровском парке Гюмри посадил император Александр, посвятив его императрице. Конечно, этого дерева сегодня нет, однако туризм опирается на подобные истории. В программу включен также мост Паскевича, а также пункт, где Пушкин встретил телегу, везущую тело Грибоедова»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

По ее словам, в январе в Гюмри пройдет интересное мероприятие, которое посетят российские туристы: в особых костюмах они искупаются в холодной воде. Совместно с туристической организацией ООН и BISEC обсуждается вовлеченность Армении в рамки программы «Шелковый путь», Армения предприняла стратегию туристического продукта «Винный туризм на Шелковом пути» и инициативу разработки маркетинговой политики в данном направлении.

Как сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян, есть стремление представить Армению в качестве прародительницы вина.

Полный текст по адресу https://armenpress.am/arm/news/909796/hayastany-cuyc-tal-ashkharhin-ir-oxj-koloritov-zbosashrjutyan.html

Лилит Демурян