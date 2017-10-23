Пять человек погибли, 85 пострадали в результате инцидентов, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном "Лан". Как сообщил в понедельник телеканал NHK, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен рухнувшими на него строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром. В городе Кисивада на юго-западе главного острова страны Хонсю утонула женщина, чей автомобиль потоками воды сбросило в реку. Остальные погибшие стали жертвами обвалов и наводнений в различных районах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пострадавшие в основном получили травмы и переломы из-за сорванных ветром рекламных щитов и веток деревьев.

В понедельник более 81 тысячи жителей японской префектуры Фукусима на северо-востоке Хонсю получили указание об экстренной эвакуации из-за угрозы наводнений, вызванных сильными дождями. Местная администрация на своем сайте и посредством рассылки сообщений на мобильные телефоны призывает население в крайнем случае выбираться на крыши домов и ждать помощи. В залитые водой районы направлены спасательные команды на лодках. В ряде случаев людей снимают с крыш домов с помощью вертолетов.

На значительной части японской территории продолжаются ливни, принесенные тайфуном. В районе полуострова Кии на Хонсю по состоянию на 12:00 понедельника (06:00 мск) за последние 72 часа выпало более 800 мм осадков.

В то же время нарушенное движение поездов сейчас восстанавливается, к нормальному режиму работы возвращаются аэропорты. "Лан" пронесся над северо-восточной частью Хонсю, ушел в океан и в течение дня превратится просто в область низкого давления. Однако в зоне тайфуна скорость отдельных порывов ветра превышает 30 метров в секунду.





