Президента Словении изберут во втором туре выборов

Президент Словении будет определен по итогам второго тура выборов, который состоится 12 ноября, свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии (ГИК) страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По итогам первого тура, состоявшегося в воскресенье, ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. После обработки 99,9% бюллетеней действующий президент Словении Борут Пахор, выдвигавшийся в качестве независимого кандидата, получил 47,07% голосов. Его ближайший преследователь бывший актер комедийного жанра и мэр провинциального города Камник Марьян Шарец набрал 24,97%. Явка, по предварительным данным, составила рекордно низкие 43,57%.

Теперь Пахор и Шарец встретятся во втором туре. После оглашения данных голосования президент заявил, что считает результат "очень обнадеживающим" с учетом малого доверия к политикам. Его оппонент отметил, что считает отличным своей результат, который был создан с нуля и без какой-либо помощи со стороны старых политических элит.