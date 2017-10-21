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На трассе Ереван-Севан сгорел автомобиль гражданина Грузии


На трассе  Ереван-Севан, в  начале  поворота «Чайная» 21 октября загорелся автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что на 25 км трассы Ереван-Севан сгорел автомобиль Mercedes E 500 с г/н TB-202-TB (водитель – гражданин Грузии К.Ч.).

Огонь был купирован в 05:58 часов, потушен – в 06:30.



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