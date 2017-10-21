В Мюнхене неизвестный ранил ножом нескольких человек

Неизвестный с ножом ранил нескольких человек на площади Розенхаймерплац неподалеку от исторического центра Мюнхена. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.

"Его мотивы неизвестны", - сообщили в полиции.



Полиция призывает горожан избегать площади. "Просьба к тем, кто живет неподалеку, оставаться дома", - информировали в полиции.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Других подробностей не приводится. Как пишет Bild, угрозы жизни пострадавших нет, ранения несерьезные.