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В Мюнхене неизвестный ранил ножом нескольких человек


Неизвестный с ножом ранил нескольких человек на площади Розенхаймерплац неподалеку от исторического центра Мюнхена. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.

"Его мотивы неизвестны", - сообщили в полиции.


Полиция призывает горожан избегать площади. "Просьба к тем, кто живет неподалеку, оставаться дома", - информировали в полиции.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Других подробностей не приводится. Как пишет Bild, угрозы жизни пострадавших нет, ранения несерьезные.



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