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В Женеве показали светящийся «улей туманности»


В женевской галерее MB&F M.A.D.Gallery представили светильник Nebula Hive («Улей Туманности»), созданный кинетическим художником Айваном Блэком (Ivan Black). Видеопрезентация экспоната появилась в редакции «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября, передает Арменпресс.

Проект Nebula Hive создан из двух тысяч лампочек и латуни. На работу ушло 12 недель.

Блэк изготавливает осветительные приборы, основываясь на математике и геометрии. Он также основал британскую дизайнерскую студию INK в Уэльсе.



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