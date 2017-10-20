Kомпания Ookla присудила компании Ucom награду за “Самую быструю мобильную сеть в Армении 2017”

Самая популярная в мире среди измеряющих скорость фиксированного и мобильного интернета ирландская компания Ookla присудила компании Ucom награду за “Самую быструю мобильную сеть в Армении 2017”. Компания посредством своего приложения Speedtest собрала данные за 2017 год и проанализировала результаты замеров скоростей мобильного интернета среди армянских пользователей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью компании Ucom.

“Мы рады присудить Ucom награду за самый быстрый мобильный интернет в Армении. Этим мы свидетельствуем о признании исключительной производительности Ucom во втором и третьем кварталах 2017 года, в основе которого лежит точный анализ результатов замеров скорости среди армянских потребителей, проведенный компанией Ookla”, - отметил исполнительный вице-президент Oookla Джейми Стивен.

«Общеизвестно, что фиксированная сеть Ucom постоянно удерживает лидирующие позиции, предоставляя нашим абонентам самые быстрые услуги фиксированного интернета. А уже в результате внедрения мобильной сети 4G+/ LTE Advanced от Ucom сегодня для нас особенно ценно быть по справедливости признанными со стороны международной и независимой компании в качестве самого быстрого оператора в Армении», – отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Примечательно, что согласно официальным результатам, скорость мобильного интернета Ucom в два раза превышает показатели конкурентов за 2017 год (https://www.speedtest.net/awards/am/carrier/2017 ).

Методология Ookla исключает возможность включения в свои расчеты повторных попыток замеров скорости или применение других методов, влияющих на чистоту результата, тем самым обеспечивая беспристрастность и точность полученных данных.

С географической точки зрения компания производит расчеты только для тех сетей, услуги которых доступны значительному числу потребителей. Таким образом, если какая-либо компания имеет лучшие показатели в каком-либо городе конкретной страны, но не предоставляет услуги высшего качества по всей стране, то по версии Ookla, она не может считаться провайдером самой быстрой сети в данной стране. Чтобы быть включенным в анализ результатов конкретной географической области, провайдер мобильной сети обязан соответствовать минимальным требованиям. Наиболее важным из них является то, что определенное количество уникальных устройств по всей стране должно ежедневно измерять скорость интернета в течение шести месяцев.