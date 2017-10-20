Тяжелоатлетка Сона Погосян стала чемпионкой молодежного первенства Европы
Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике продолжает выступления на первенстве Европы. В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 23 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении. Тяжелоатлетка Сона Погосян стала чемпионкой молодежного первенства Европы, завоевав 2 малые золотые медали в рывке - 97 кг, и толчке - 130 кг. Показав в двоеборье результат - 227 кг, тяжелоатлетка Сона Погосян стала чемпионкой молодежного первенства Европы.
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