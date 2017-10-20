Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь

Тяжелоатлетка Сона Погосян стала чемпионкой молодежного первенства Европы


Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике продолжает выступления на первенстве Европы. В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 23 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении. Тяжелоатлетка Сона Погосян стала чемпионкой  молодежного первенства Европы, завоевав 2 малые золотые медали в рывке -  97 кг, и толчке -  130 кг. Показав в двоеборье результат - 227 кг, тяжелоатлетка Сона Погосян стала чемпионкой  молодежного первенства Европы.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации