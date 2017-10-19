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Террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем: Путин


Есть все основания полагать, что террористы в Сирии в ближайшее время будут побеждены. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Есть все основания полагать, я скажу так, осторожно, что террористов мы там (в Сирии — ред.) в ближайшее время добьем", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".



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