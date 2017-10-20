Предстоящие новости: 20.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня,20-го октября, состоится визит в Армению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Его примет президент Армении Серж Саргсян. Состоится встреча министров иностранных дел Армении и Польши Эдварда Налбандяна и Витольда Ващиковского, затем - совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Польши Эдварда Налбандяна и Витольда Ващиковского.

Сегодня,20-го октября, состоится открытие выставки «(Анти)коррупционное искусство». Выставка организована совместно с делегацией ЕС в Армении.

Сегодня,20-го октября, состоится пресс-конференция турецкого политического деятеля и журналиста Раффи Германа Аракса и председателя Фонда возвращения Арагаца Ахояна.

Сегодня,20-го октября, состоится пресс-конференция, посвященная 25-летию присутствия Организации Объединенных Наций в Армении, а также деятельности Программы развития ООН (ПРООН) в стране. В ходе пресс-конференции будут представлены достижения программы и планируемые в будущем со стороны ПРООН в Армении мероприятия. Участник пресс-конференции: заместитель постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) Дмитрий Марясин.

Сегодня,20-го октября, состоится пресс-конференция председателя ОО «Центр консультации потребителей» Карена Чилингаряна.

Сегодня,20-го октября, состоится пресс-конференция председателя Союза перевозчиков Гранта Егиазаряна.

На Флорентинском биеннале современного искусства дизайнер, скульптор и художник Арман Нур был удостоен золотой медали Медичи «Lorenzo IL Magnifico». Сегодня,20-го октября, состоится пресс-конференция дизайнера, скульптора и художника Арман Нура. Он представит детали Флорентинского биеннале.

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