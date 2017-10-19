В рамках проекта «Старый Ереван» будет восстановлен дом Африкянов

Работы в рамках проекта «Старый Ереван» уже стартовали. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал автор проекта «Старый Ереван», архитектор Левон Варданян. По его словам, в проект уже инвестировано 150 млн долларов. «Работа идет, в нормальном темпе. Программа была представлена премьер-министру, даны все указания. Сейчас идет реконструкция 3 строений»,- сказал архитектор Левон Варданян.

По его словам, в ходе работы очередным препятствием стали подземные водные потоки. Реставрационные работы начались еще несколько месяцев назад, однако на улице Теряна были обнаружены указанные водные потоки, по причине чего работа была приостановлена, затем возобновлена.

«Будет установлена дренажная система с тем, чтобы затем начать бетонные работы»,- сказал архитектор Левон Варданян.

По его словам, следующий сектор работ будет на улице Теряна, где будет построено 3 подземных этажа.

Как сказал архитектор Левон Варданян, работы запланированы с улицы Теряна до улицы Республики. После завершения подземного строительства, будет восстановлен дом братьев Мирзоян на перекрестке улиц Республики и Амиряна, затем – дом Ахназарянов на улице Арама и дом Африкянов.

Как сказал архитектор Левон Варданян, инвесторы активизировали работу над проектом, в этом году уже будут возведены ЖБК. По его словам, в планах есть еще 14 домов-памятников конца 19-го – начала 20-го века, которые исчезли бы, не будь их проекта.