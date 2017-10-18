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Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение, прерванное 27 лет назад


Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение, прерванное 27 лет назад. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта.

"В рамках двустороннего сотрудничества между Ираком и Саудовской Аравией обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве по организации авиасообщения, оказании услуг наземными службами", — отмечается в заявлении иракского министерства.

В документе говорится, что Ирак открыт к сотрудничеству со всеми странами, и, в первую очередь, с соседями по региону.

В среду в аэропорту Багдада приземлился первый за 27 лет самолет саудовской авиакомпании Flynas. Его встречали министр транспорта Ирака Казым Финджан и сотрудники саудовского посольства в иракской столице.

Планируется, что саудовская авиакомпания будет осуществлять рейсы в разные регионы Ирака.

 

 



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