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Азиатские индексы снизились - 18-10-17


ТОКИО, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 21363.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.07% и составил 1724.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.29% и составил 3381.79 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 28711.76 пункта.



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