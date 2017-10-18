Фильм про одного из главных героев киноэпопеи "Звездные войны" Хана Соло получил название – он будет называться "Соло – история Звездных войн", как передает Арменпресс, об этом сообщил в Twitter режиссер фильма Рон Ховард.

Ховард опубликовал видео, на котором большие мохнатые лапы передают ему табличку с названием. "Увидимся в следующем году!", — говорит режиссер, после того как переворачивает табличку.

По данным телеканала CBS News, в новом фильме будет рассказана история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло, которого сыграет актер Олден Эренрайк. "Соло – история Звездных войн" станет вторым из трех спин-оффов после фильма "Изгой-один: Звездные войны. Ожидается, что фильм про Хана Соло выйдет на экраны кинотеатров 25 мая следующего года.

В оригинальной киносаге Соло сыграл голливудский актер Харрисон Форд.