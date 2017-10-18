Сурен Караян считает годовые цели, направленные на развитие экспортирующей экономики, осуществленными

Сегодня можно с уверенностью заявить, что экономическая политика правительства Армении полностью оправдала себя. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил сегодня министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян на пресс-конференции, посвященной итогам года пребывания им в этой должности.

«Концепция, заявленная год назад, была осуществлена и оправдана. Нашей целью были программы, направленные на развитие экспортирующей экономики. Мы видим это по итогам первых 8 месяцев года»,- сказал он.

По словам С. Караяна, правительство Армении дальнейшее развитие видит в формировании ориентированной на экспорт экономики.

«Те результаты, которые были зафиксированы в течение 8 месяцев 2017 года, в частности, 21,1%-й рост экспорта товаров, позволяют предположить, что по результатам текущего года удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП в ближайшие годы сможем довести до 37-38%», – отметил министр.

Обратившись к темпам экономического развития, министр представил ряд статистических данных, которые свидетельствуют о последовательном развитии экономики.

В частности, по словам С. Караяна, показатель экономической активности за январь-август 2017 года составил 5,5%. Министр отметил, что этому способствовал двузначный рост в сферах промышленности, торговли и услуг.

Отметим, что в первом полугодии 2017 года рост ВВП составил 5,9%. В целом прогрессивный рост зарегистрирован в сфере промышленности, рост ВВП здесь составил 7,7%, а также в сферах торговли и услуг – 8,1%.

С. Караян сообщил, увеличение объемов производства промышленной продукции за январь-август составил 12,4%. Более высоким был рост объемов производства в отрасли обрабатывающей промышленности – 16,4%.

Впечатляющий рост зарегистрировало также производство напитков, в том числе коньяка, вин (35,3%), текстильной продукции (47,4%), одежды (24,4%), фармацевтической продукции (17,6%), электрических приборов (2,6 раза), а также ювелирных изделий (40,3%).

По итогам первого полугодия 2017 года, в отрасли обрабатывающей промышленности зарегистрирован существенный рост производительности труда – порядка 20%.

Что же касается торгового оборота, в течение 8 месяцев 2017 года рост, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составил 12,3%.

Министр отметил, что рост оборота оптовой торговли составил 20,8%, здесь в большей степени влияние оказал рост в отрасли местной обрабатывающей промышленности. Рост оборота розничной торговли составил 5․8%.

«В этом случае свое позитивное воздействие оказал существенный рост в сфере въездного туризма», – сказал Сурен Караян.

Объем предоставляемых услуг за 8 месяцев 2017 года вырос на 12,4%. По словам С.Караяна, высокие темпы рост зарегистрированы в отраслях, которые непосредственно связаны со сферой туризма.