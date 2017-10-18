Европейские индексы снизились - 17-10-17

МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 12995.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.03% и составил 5361.37 пункта, британский FTSE снизился на 0.14% и составил 7516.17 пункта, российский MICEX снизился на 0.66% и составил 2092.57 пункта, а RTSI снизился на 0.95% и составил 1145.25 пункта.