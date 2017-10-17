ВОЗ предупредила об активизации подвида гриппа AH1: в Армении случаи заболевания этим видом пока не зарегистрированы

При поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 октября в Ереване прошла ежегодная конференция по гриппу с участием эпидемиологов, инфекционистов, представителей сфер здравоохранения и социального обеспечения, ветеринаров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, были представлены доклады относительно положения с гриппом в Армении в 2016-17 годах, а также мероприятий на 2017-18 годы.

ВОЗ предупредила об активизации подвида гриппа AH1, хотя в Армении случаи заболевания этим видом пока не зарегистрированы.