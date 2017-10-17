Эрдоган просит Евросоюз четко обозначить позицию по членству Турции

Турция просит ЕС ясно сказать, хотят ли ее видеть среди членов Евросоюза, заявил президент страны Тайип Эрдоган, который находится с визитом в Варшаве, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что его страна стремится стать членом ЕС очень давно и количество требований к ней постоянно увеличивается.

"Я хотел бы услышать ясное мнение. Если хотите принять Турцию в ЕС, то скажите нам это. Если не хотите — тоже скажите нам об этом", — сказал Эрдоган.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.