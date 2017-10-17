Спикер НС наградил Била Астна Памятной медалью председателя НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 17 октября за большой вклад в здравоохранительную и социальную сферы наградил американского благотворителя, учредителя слуховых технологий “Старк”, президента фонда “Старк” Била Астна Памятной медалью председателя НС Армении, а семью американских благотворителей Кавукджянов – Почетной грамотой НС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, спикер НС, поздравляя награжденных, заверил, что слова благодарности в их адрес слышны всем, потому что реализуемая ими в Армении программа “Чтобы в Армении слышали все” достигла ощутимых успехов.

Председатель НС А.Баблоян отметил, что уже несколько лет как объединенный благотворительный фонд “Арабкир” совместно с компанией “Старк” усилиями проживающей в Лос-Анджелесе семьи Кавукджян осуществляет в Армении благотворительную миссию, обеспечив специальными слуховыми аппаратами 1800 нуждающихся лиц, включенных в социально необеспеченные и уязвимые группы.

А.Баблоян выразил уверенность, что данной программой имеем дело с подлинной красотой человеческой души, бескорыстным желанием помочь и содействовать, которые заложены во внутреннем мире учредителя-президента слуховых технологий “Старк” Била Астна и семьи Кавукджян.

Председатель НС, поблагодарив благотворителей за гуманитарную деятельность, отметил, что выражает слова признательности не только бенефициариев программы, но также их семей и родных.

Перед церемонией награждения А.Баблоян посетил СКК им.К.Демирчяна, где 15-17 октября проводится благотворительная миссия “Старка”. Спикер парламента побеседовал с людьми, имеющими слуховые проблемы, поинтересовался эффективностью программы.