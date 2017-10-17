Большинство немцев против введения мусульманских праздников в ФРГ

Большинство немцев (70,1%) высказались против предложения министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера на законодательном уровне ввести мусульманские праздники в отдельных регионах страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Welt со ссылкой на данные опроса социологического института INSA.

По данным опроса, из десяти немцев каждый седьмой не хотел бы введения мусульманских праздников, в поддержку такой законодательной меры выступили лишь 7,8%. Опрос по заказу таблоида Bild проводился с 13 по 16 октября, в нем приняли участие 2011 человек.

Ранее министр внутренних дел Томас де Мезьер заявил о готовности обсудить учреждение мусульманских праздников в отдельных регионах страны, за что подвергся жесткой критике со стороны собственной партии — Христианско-демократического союза (ХДС).