Наводнение в Кутаиси: кадры затопленных улиц

В результате проливных дождей вода затопила улицы в нескольких районах города Кутаиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно пострадала западная часть страны, где продолжаются ликвидировать последствия стихии. Пострадал и город Кутаиси в регионе Имерети. Там были затоплены улицы, подвалы домов и первые этажи зданий.