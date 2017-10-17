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Наводнение в Кутаиси: кадры затопленных улиц


В результате проливных дождей вода затопила улицы в нескольких районах города Кутаиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно пострадала западная часть страны, где продолжаются ликвидировать последствия стихии. Пострадал и город Кутаиси в регионе Имерети. Там были затоплены улицы, подвалы домов и первые этажи зданий.



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