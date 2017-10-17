Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 36 человек

Не менее 36 человек погибли в результате пожаров, охвативших центральный и северный районы Португалии. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает во вторник португальская радиостанция TSF.

По данным TSF, еще семь человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, 62 человека получили травмы, из них 15 находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящее время с огнем в Португалии борются 3,3 тыс. пожарных.

Ситуация с лесными пожарами, которые, как правило, охватывают некоторые части Португалии каждое лето, обострилась 15 октября из-за высоких температур и сильных ветров.