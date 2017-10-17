Изория выступил за углубление отношений между Тбилиси, Баку и Анкарой

Между Грузией, Азербайджаном и Турцией наблюдается хорошая динамика трехсторонних отношений в сфере обороны, которая должна продолжиться и стать более интенсивной в будущем, заявил министр обороны Грузии Леван Изория по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым на пресс-конференции, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Гасанов посетил Тбилиси в понедельник в рамках трехсторонних переговоров глав Вооруженных сил Грузии, Азербайджана и Турции, которые пройдут во вторник в грузинской столице. Глава оборонного ведомства Азербайджана помимо Изория провел переговоры и с главой Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая.

"У нас очень хорошая динамика сотрудничества в трехстороннем формате. Еще в мае мы, на уровне министров во время встречи в Батуми (Аджария) — министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции, выразили готовность активизации вовлеченности наших военных в совместные учения в разных форматах. Я хочу с гордостью отметить, что уже в этом году наши военные участвовали в совместных учениях — в июне, а затем в сентябре. У нас есть желание, чтобы такая динамика продолжилась и в будущем и стала более интенсивной", — сказал Изория.

В августе в лесу неподалеку от поселка Даба (регион Самцхе-Джавахети) загорелся Боржомский лес. С огнем боролись неделю. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Грузию вертолет для участия в тушении пожара. Азербайджанская сторона помогла Грузии и живой силой, направив на место ЧС и своих пожарных.

Глава грузинского оборонного ведомства поблагодарил своего азербайджанского коллегу за оказанную помощь.

"Я воспользовался случаем и поблагодарил господина министра за помощь, которую они нам оказали в августе с целью ликвидации огня. Наши друзья сразу же отреагировали, и каждый из нас там видел, с каким большим профессионализмом они справлялись с огнем и кризисом, который образовался к тому времени", — добавил Изория.

Свое выступление Гасанов посвятил грузино-азербайджанским отношениям, отметив, что сотрудничество "развивается на высшем уровне".

Отношения между Турцией, Грузией и Азербайджаном в сфере обороны стали интенсивными с 2012 года, когда была заложена основа проведению министериала в трехстороннем формате на уровне глав оборонных ведомств. На тот момент министерство обороны Грузии возглавлял Ираклий Аласания.



