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Трамп: США не будут вставать ни на чью сторону в конфликте вокруг Иракского Курдистана


США не будут вставать ни на одну из сторон в конфликте вокруг Иракского Курдистана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Трансляцию выступления вели местные СМИ.

"Нам не нравится тот факт, что происходят столкновения. Мы не будем занимать ни одну из сторон", - отметил он, добавив, что у США "отличные отношения" и с Багдадом, и с курдами.

Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами. Как позже сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, инцидент произошел в результате недоразумения.




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