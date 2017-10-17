Трамп: США не будут вставать ни на чью сторону в конфликте вокруг Иракского Курдистана

США не будут вставать ни на одну из сторон в конфликте вокруг Иракского Курдистана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Трансляцию выступления вели местные СМИ.

"Нам не нравится тот факт, что происходят столкновения. Мы не будем занимать ни одну из сторон", - отметил он, добавив, что у США "отличные отношения" и с Багдадом, и с курдами.

Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами. Как позже сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, инцидент произошел в результате недоразумения.



