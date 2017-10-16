Медики рассказали, как окрашивание волос связано с заболеванием раком

Окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы. Об этом заявил врач лондонской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Times.

Врач изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще.

"Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до 6 раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов", — заявил врач.

По его словам, предпочтительнее выбирать средства, которые содержат минимальную концентрацию ароматических аминов. В то же время красители, которые состоят из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник или ревень, вряд ли опасны для здоровья.