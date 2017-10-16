Арсен Джулфалакян провел первую встречу в составе нового французского клуба

Борец греко-римского стиля, вице-чемпион Олимпийских игр Арсен Джулфалакян закончил победой первую схватку в составе нового клуба.

Как передает «Арменпресс», Джулфалакян в розыгрыше Кубка Франции в составе клуба «CP Becanson Lutte» дважды вышел на ковер и одержал две победы со счетом 8:0 и 4:0.

Знаменитый спортсмен только перешел в новый клуб.

Арсен Джулфалакян - серебряный призер Лондонской Олимпиады 2012 г., обладатель золотой медали первенства мира 2014 г. и первенства Европы 2009 г.