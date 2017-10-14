Испания отказывается выдать Турции писателя, признавшего Геноцид армян

Правительство Испании отказывается выдать Турции гражданина Германии турецкого происхождения, 60-летнего ДоганаАканлы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает испанскаяElPais.

«Режим Эрдогана требует выдать ДоганаАканлы и обвиняет его в связях с террористами. Однако решение правительства Испании было ожидаемым, учитывая, что 29 сентября прошлого года оно отказалось выдать Анкаре и гражданина Швеции турецкого происхождения, журналиста ХамзуЯлчина», - пишет газета.

Правительство Испании обосновало свое решение тем, что ДогануАканлы в 1993г. Германия предоставила статус беженца, а в 2001г. он был лишен гражданства Турции. Как утверждает Минюст Испании, причины предоставления прибежища писателю остаются в силе.

Согласно заявлению Турции в Интерпол, ДоганАканлы подвергнут приводу 19 августа этого года из одной из гостиниц Гранады, где проводил отпуск с супругой.

«Аканлыизвестен своими книгами о Геноциде армян, совершенном турками в начале ХХ века. Эта тема – табу в Турции. Власти этой страны сегодня обвиняют писателя в связях с террористами, в планировании краж и убийств. Обвинения были сняты, однако в 2011г. дело было возобновлено», - пишет ElPais.

Ангела Меркель лично подняла этот вопрос во время встречи с испанским коллегой МарианоРахоем в Париже в августе. А глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил удовлетворение решением правительства Испании.

«Германия и Швеция осуждают использование Интерпола в ложных целях, в частности – для репрессий против политически инакомыслящих», - пишет ElPais.