Гендиректором исполнительного совета ЮНЕСКО назначена представительница Франции

13 октября 58 государств-членов Исполнительного совета ЮНЕСКО назначили Одри Азуле (Франция) на пост генерального директора Организации.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба организации.

10 ноября кандидатура Одри Азуле будет представлена на утверждение генеральной конференции, на которую собираются раз в два года все 195 государств-членов ЮНЕСКО.

После пяти туров голосования, которые начались 9 октября, председатель Исполнительного Совета, посол Майкл Ворбс (Германия), объявил результаты голосования, поздравив г-жу Азуле.

“Ваш предыдущий опыт работы в качестве государственного министра и на других высокопоставленных национальных и международных должностях дает вам опыт, компетенцию и глубину знаний, которые вам понадобятся на посту руководителя нашей Организации”, - отметил Ворбс.

Одри Азуле, родившаяся в 1972 году, работала министром культуры Франции в период с февраля 2016 года по май 2017 года.

Государства-члены ЮНЕСКО представили девять кандидатов на пост Генерального директора Организации, в том числе и ПоладаБюльбюль-оглы (Азербайджан), который получил всего 2 голоса.