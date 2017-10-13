Под контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии

Боевики террористической организации "Исламское государство" контролируют менее 15 тысяч квадратных километров на территории Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"На сегодняшний день под контролем ИГ остается 14 тысяч 800 квадратных километров, что составляет менее 8% сирийской территории", - сказал Рудской.

"Воздушно-космические силы России продолжат операцию против боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в России) до их полного уничтожения", - отметил Рудской.

Он добавил, что в прошедшем месяце в Сирии удалось коренным образом переломить ситуацию в деле борьбы с террористами.

"За прошедший месяц в Сирийской арабской республике произошли коренные изменения. В результате активных действий сирийских правительственных войск территория, контролируемая группировкой ИГИЛ, сократилась на 5 841 квадратный километр, от террористов освобождены 142 населенных пункта", - сказал Рудской.