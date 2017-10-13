Женским ножкам в Токио посвятили кафе: кадры интерьера заведения

Тематическое кафе, посвященное женским бедрам, открылось в столице Японии — городе Токио, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Стены тематического кафе в округе Эбису в Токио украшают фото, соответствующие названию заведения, которое с японского переводится как "Мир бедер" (дословно — "Мир фотографий бедер"). Также в кафе продаются различные сувениры — значки, кружки и открытки, с изображением фотоснимков женских бедер. Автором идеи и владельцем заведения является известный в Токио фетиш-фотограф с псевдонимом Yuria. За последние пять лет он сделал более тысячи фотографий женских ног.